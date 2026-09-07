Lucía Feijoo Viera

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Ayuso carga contra un Gobierno "cobarde" que no sabe "ni quién entra" en Ceuta pese a estar "en alerta antiterrorista"

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra un Gobierno de la nación que actúa "de manera cobarde y negligente" en Ceuta, donde no sabe "ni quién entra" pese a estar España "en alerta antiterrorista por yihadismo". "¿Dónde está el problema de la seguridad? España es un país que está en alerta antiterrorista por yihadismo. ¿Quiénes han entrado? ¿De qué manera? Si no saben ni quiénes son. No se sabe ni con nombres ni apellidos quiénes están entrando, ni con qué antecedentes penales", ha destacado la dirigente autonómica en un desayuno informativo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Nueva Economía Fórum. Así, ha afirmado que ahora el Gobierno no va a tener "un presidente autonómico del PP al que culpar" porque él va a ser "responsable de lo que ocurra de aquí hacia adelante por inacción", además de poner el foco en lo que hay detrás de la "alfombra que día a día va entregando los intereses de España a Marruecos". Ayuso ha trasladado a Vivas "todo el apoyo de la capital de España y de la región" porque los ceutíes "no están solos" y ha afirmado que emprenderán todas las medidas que hagan falta para que Ceuta "recupere su esplendor" poniendo el foco en "su españolidad". Más información