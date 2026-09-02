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Almeida responde al choque con el delegado del Gobierno: "Espero que no sabotee"

Lejos de rebajar el tono tras el choque de ayer entre el PP madrileño y el Gobierno a cuenta de la concentración convocada esta tarde frente al Ayuntamiento en apoyo a Ceuta, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha redoblado la apuesta. "Madrid no se va a callar. A las 20:00, en Cibeles", ha proclamado el regidor en una publicación en X con la que ha vuelto a llamar a los madrileños a participar.