Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Figaredo se reafirma sobre los migrantes en Ceuta: “Hay que cazarlos uno a uno”

El partido ultraderechista Vox reafirma su postura acerca del reparto de menores extranjeros de Ceuta: se opondrán a la distribución de los niños y, según ha afirmado el diputado José María Figaredo, lo hará en los Gobiernos de coalición con el PP. Durante una entrevista este jueves en Mediaset, Figaredo se ha mostrado contundente y no ha dudado en reafirmarse sobre que “hay que cazarlos”: “Estos menores tienen que volver al país de origen que es Marruecos y ya han dicho que están dispuestos a recibirlos. Hay que cazarlos uno a uno, ustedes tienen la piel muy fina y se ponen a lloriquear, pero hay que cazarlos, pescarlos uno a uno. Y es lo que se ha hecho, pero quedan más. Los servicios públicos no resisten, los españoles más ya no pueden sobrevivir, se están produciendo saqueos, los comercios no pueden abrir porque son arrasados”, ha asegurado el diputado.