Lucía Feijoo Viera

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El Ejército transporta a centenares de migrantes desde las barriadas de Ceuta de vuelta a la frontera

Las Fuerzas Armadas desplegadas en las calles de Ceuta en busca de las personas migrantes irregulares que continúan en la ciudad tras la entrada masiva han transportado de vuelta a la frontera del Tarajal a centenares de magrebíes en la mañana de este lunes. Los migrantes continúan deambulando por las barriadas periféricas de la ciudad. Centenares de ellos, en la carretera de Benítez, que conduce al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en la carretera de la pedanía de Benzú, próxima a la otra frontera de Ceuta con Marruecos, la de Beliones. Las unidades de Regulares y de La Legión del Ejército de Tierra se han dirigido a la pedanía de Benzú, donde han retenido a un grupo de más de 50 migrantes. A las 12.00 horas, han llegado a la zona dos furgones militares donde han cargado al medio centenar de personas, a las que han dirigido hacia la frontera del Tarajal, para que retornen a Marruecos por su propio pie. Más de 200 migrantes, muchos de ellos de origen subsahariano, se encuentran retenidos por el Ejército y la Policía Nacional en la playa del Trampolín, a escasos metros del CETI. El objetivo de los cuerpos de seguridad es que los migrantes no se desplacen al centro, a las barriadas de la ciudad o al centro de acogida, saturados con más de mil residentes pese a sus 512 plazas.