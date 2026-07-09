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Juanma Moreno presenta el nuevo Gobierno de Andalucía

Una semana ha tardado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en conformar su primer Gobierno de coalición con Vox. Moreno tenía una premisa clara, con la entrada del líder de Vox, Manuel Gavira, en su Ejecutivo, tenía que reforzar el papel político del PP en el Consejo de Gobierno. Además, el dirigente popular llevaba días avisando de que Gavira no iba a ser el único vicepresidente.