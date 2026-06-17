Secciones

Es noticia
Princesa Leonor en CanariasTiempo en TenerifeSalida de Txus Vidorreta del CB CanariasChiringuitos en Las TeresitasFiloxera en TenerifeMuere un motorista en TenerifeVenta de coches en CanariasGolpe al narcotráfico en Canarias
instagramlinkedin
Josep Borrell: "En el pacto por la inmigración han participado los estados, el Consejo, la Comisión y el Parlamento"

Josep Borrell: "En el pacto por la inmigración han participado los estados, el Consejo, la Comisión y el Parlamento"

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Josep Borrell: "En el pacto por la inmigración han participado los estados, el Consejo, la Comisión y el Parlamento"

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

"El pacto por la Inmigración es un reglamento que se ha aprobado en trílogos. Ahí están los estados, con España, el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Ha sido posible porque el Parlamento lo ha apoyado con los votos de la derecha y la extrema derecha", ha sostenido Borrell. "Una propuesta parlamentaria se ha aprobado con una mayoría parlamentaria diferente a la que permitió la investidura de la Comisión", ha aclarado después.

TEMAS

Tracking Pixel Contents