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Juanma Moreno interpreta el himno de campaña del PP: 'Kilómetro sur'

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El Correo

Juanma Moreno interpreta el himno de campaña del PP: 'Kilómetro sur'

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Sevilla
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Las estrategias de campañas electorales tienden a introducir acciones centradas en captar la atención del electorado y en favorecer una conexión del candidato con el mayor público posible. Son medidas en las que se suelen asumir ciertos riesgos. El equipo del presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP, Juanma Moreno, había preparado una para esta campaña del 17M que empezó a esbozar el primer día de la campaña electoral: el lanzamiento de un single con un videoclip con el propio Juanma Moreno cantando la canción dedicada a Andalucía que protagoniza todos sus actos políticos, Kilómetro Sur.

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