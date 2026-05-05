Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: Alba Vigaray

Marlaska ensalza la vocación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reivindica lo público: "Es el pilar que cohesiona la mejor España"

"Como funcionario desde hace casi cuatro décadas, sin duda alguna, aplaudo todas las iniciativas que reivindican y reconocen lo público, porque creo firmemente que es el pilar que cohesiona y construye la mejor España". Con esa rotunda defensa de lo público ha celebrado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la celebración de la primera edición de los Premios Valor y Servicio, organizados por El Periódico de España y Prensa Ibérica. "En un momento en que con demasiada frecuencia se pone en duda el valor de lo común, debemos exhibir con más orgullo si cabe esa vocación de servicio", ha señalado.