Secciones

Es noticia
El CD Tenerife asciende y gana al BarakaldoMuertos en un crucero con destino CanariasManu Guill, director deportivo del CD TenerifeConcurso de cruces de floresSilo de Santa Cruz de TenerifeTiempo en TenerifeSucesos en Canarias
instagramlinkedin
Todo lo que se sabe sobre la desaparición del pescador francés Erwan Gléveau

Todo lo que se sabe sobre la desaparición del pescador francés Erwan Gléveau

Sara Fernández

Todo lo que se sabe sobre la desaparición del pescador francés Erwan Gléveau

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

El pasado miércoles, 29 de abril, el experimentado pescador francés Erwan Gléveau salió de su casa de Audierne, en el Finisterre francés, para faenar al pulpo. Su familia dio la voz de alarma al no regresar a puerto y se inició una intensa búsqueda en el país galo. Su embarcación, Santa María Dominic II, apareció este domingo en la costa de El Franco sin que haya rastro alguno de su patrón y único tripulante, de 43 años.

TEMAS

Tracking Pixel Contents