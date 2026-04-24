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Sánchez sobre la idea del Pentágono de suspender a España de la OTAN: “No trabajamos sobre emails, absoluta tranquilidad”

Sánchez sobre la idea del Pentágono de suspender a España de la OTAN: “No trabajamos sobre emails, absoluta tranquilidad”

Lucía Feijoo Viera

Sánchez sobre la idea del Pentágono de suspender a España de la OTAN: “No trabajamos sobre emails, absoluta tranquilidad”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó este viernes desde Chipre a la intención publicada por Estados Unidos de expulsar a España de la OTAN. Tras refugiarse en la defensa de la legalidad internacional, Sánchez ensalzó lo "buenos aliados que somos de la OTAN" y el cumplimiento de los objetivos y capacidades fijados por la Alianza por parte de España. El gasto en defensa, con la negativa de España de fijarlo en el 5% del PIB para quedarse en el 2,1%, fue el origen de los choques con EEUU, que ha ido redoblando sus amenazas. Más información

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