Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeNatalidad en CanariasSilo de grano de Santa Cruz de TenerifeCalle La Tolerancia de Santa CruzVisita del papa León XIVCD TenerifePrograma de las Fiestas de Mayo
instagramlinkedin
PP y Vox alcanzan un acuerdo para formar el nuevo Gobierno de Aragón

PP y Vox alcanzan un acuerdo para formar el nuevo Gobierno de Aragón

Lucía Feijoo Viera

PP y Vox alcanzan un acuerdo para formar el nuevo Gobierno de Aragón

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, han anunciado este miércoles en una comparecencia conjunta que ambos partidos han llegado a un acuerdo para la investidura de Azcón como presidente de la comunidad y que incluye el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos. Así lo ha asegurado Nolasco a los medios de comunicación, a los que ha detallado que el pacto incluye una vicepresidencia, que estará unida a una consejería, aunque aún no se ha determinado cual de las tres que ocupará Vox: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo, y Ganadería, Agricultura y Alimentación.

TEMAS

Tracking Pixel Contents