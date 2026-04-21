Lucía Feijoo Viera

Exjefe de la UDEF no duda sobre M. Rajoy: "Es como si aparece K. Mbappé en el Real Madrid"

El exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Vázquez ha afirmado este martes que dudar sobre quién se esconde tras la anotación de "M. Rajoy" en una presunta contabilidad extracontable del PP es como hacerlo de "si aparece K. Mbappé en la del Real Madrid". Vázquez, jefe de la UDEF entre 2012 y 2016, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen, donde el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez están acusados por presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación comprometedora para el PP entre 2013 y 2015, cuando se investigaba Gürtel y la caja B del PP. A preguntas de la defensa del comisario Andrés Gómez Gordo, Vázquez ha subrayado que, en el momento en el que apareció el nombre de Rajoy, alguien propuso llamar al expresidente para tomarle declaración, una opción que fue descartada por la Fiscalía y por el juez, pero ha negado que existiesen órdenes para que esta información no saliese a la luz. "No se tapó nada. Esas órdenes no existieron", ha dejado claro el policía jubilado. Más información