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Barcelona recibe a líderes de izquierda de todo el mundo para plantar cara a Trump y al nuevo orden mundial

Pedro Sánchez ha recibido este viernes, con honores militares, al presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Pedralbes. Tras escuchar los himnos de Brasil y España, ambos dirigentes han realizado el pase de revista a las tropas y, a continuación, ha tenido lugar el saludo entre ambas delegaciones. En esta cumbre bilateral participan once ministros españoles y sus homólogos brasileños. Como resultado del encuentro se firmarán varios acuerdos en materia económica, social, y sobre innovación tecnológica y digital. Tras el saludo se ha realizado la foto de familia antes de iniciarse las distintas reuniones bilaterales. Más información