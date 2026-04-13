Lucía Feijoo Viera

Bolaños replica al juez Peinado tras procesar a Begoña Gómez: “Un tribunal imparcial lo revocará”

El Gobierno vuelve a revolverse contra una decisión del juez Juan Carlos Peinado. El cierre de la instrucción del caso Begoña Gómez para procesar por cuatro delitos a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha replicar a Peinado ante un proceso que ha calificado de “daño al buen nombre de la justicia” y que, “seguramente, será irreparable”. Tras apuntar que la instrucción habría “avergonzado a muchos ciudadanos”, así como a “jueces y magistrados”, ha deslizado prevaricación en una primera valoración en respuesta a los medios antes de participar en la presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ: “Confianza absoluta en que un tribunal superior, imparcial, vaya a revocar las decisiones que están en esta instrucción”. Más información