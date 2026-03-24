Sara Fernández

El delegado del Gobierno en Madrid solicita que se suspendan los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music por seguridad

Parece que no está dispuesto a dejar pasar el tema. Después de pedirlo públicamente la semana pasada en declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha enviado ahora una carta al Ayuntamiento madrileño pidiendo que no autorice los conciertos de Shakira previstos para septiembre en el recinto Iberdrola Music hasta que no se corrijan las deficiencias que sigue presentando el espacio para albergar grandes citas musicales. Más información