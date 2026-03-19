Victoria Flores

Vídeo | Juan Antonio Delgado, En el patio del Parlamento

Juan Antonio Delgado cambió el uniforme de la Guardia Civil por la acción política tras una llamada de Pablo Iglesias después del movimiento del 15M. Esa petición del entonces líder Podemos cambio su enfoque profesional y hoy es el candidato morado a presidir la Junta. Desde entonces, Delgado es conocido como el Guardia Civil de Podemos. Más información