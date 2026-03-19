Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Feijóo niega estar tras el manifiesto crítico de exdirigentes de Vox: “No es justo, es falso”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, niega estar detrás del manifiesto de los exdirigentes críticos de VOX con el que reclaman un congreso extraordinario en la formación que dirige Santiago Abascal. “¿Alguien se cree que el PP está detrás de las declaraciones de los exdirigentes de VOX?”, ha preguntado el líder popular. “No es justo, es falso”, ha insistido tras negar cualquier relación con las críticas de los exdirigentes de Vox.