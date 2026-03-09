Europa Press

Un juzgado admite a trámite la segunda denuncia contra Errejón por presunta agresión sexual

El abogado de la segunda denunciante de agresión sexual contra Íñigo Errejónha solicitado que su cliente sea escuchada como testigo protegido, lo que ha sido aceptado por el juzgado. Esta denuncia se suma a la de otra mujer representada por el mismo abogado. El magistrado deberá escuchar a Errejón en calidad de denunciado. Según el documento presentado, la denunciante establece que su comunicación con Errejón comenzó en 2021, con un intercambio constante de mensajes diarios. En septiembre de ese mismo año, acordaron verse por primera vez y, tras varios encuentros esporádicos, se alega que ocurrió la presunta agresión en octubre. Este caso ha suscitado gran interés mediático y se enmarca en un contexto de creciente atención hacia las denuncias de agresiones sexuales en la política, lo que ha llevado a las autoridades a actuar con celeridad en la investigación. Más información