Lucía Feijoo Viera

El fiscal general llega al Supremo para ser juzgado por presunta revelación de secretos

Hoy ha comenzado en el Tribunal Supremo el juicio al fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos, por la filtración de un correo en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía dos delitos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Álvaro García Ortiz se enfrenta a una pena de hasta 6 años de cárcel en un juicio sin prueba de cargo. Es la primera vez en democracia que un fiscal general se sienta en un banquillo. Más información