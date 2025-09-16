Lucía Feijoo Viera

Felipe VI denuncia la "crisis humanitaria insoportable" que sufre Gaza en sus primeras palabras en Egipto

Los reyes ya están en Egipto donde inician este martes un viaje de Estado invitados por el presidente Abdelfatah Al Sisi. Esta tarde ha tenido lugar la recepción a la colectividad española residente en Egipto y allí Don Felipe, acompañado por la reina Letizia y el ministro de Exteriors, José Manuel Albares, ha tenido unas palabras para la ofensiva militar de Israel en Gaza durante su discurso.