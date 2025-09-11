Madrid no se acogerá a la quita de deuda autonómica planteada por el Gobierno. Así lo ha confirmado la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso en la primera jornada del Debate del Estado de la Región. El Gobierno de Ayuso se ha mostrado en contra de esta medida desde que se conoció. Ha recurrido en los tribunales el acuerdo del Consejo de Político Fiscal y Financiera en que se acordó con el plante de los consejeros de comunidades populares y ha anunciado que usará "todas las herramientas" para que lo que ha calificado de “normativa ilegal" engorde lo que ha llamado el listado de fracasos de Sánchez”.

La Comunidad rechaza de esta forma solicitar la condonación de 8.644 millones de deuda autonómica. Ayuso ha insistido en la Asamblea en que esa quita es una "trampa" diseñada para beneficiar al independentismo catalán. La quita ofrecida por el Gobierno suma más de 17.000 millones de euros para Cataluña, aunque es Andalucía la comunidad más beneficiada. Desde el Ejecutivo regional, en cambio, se entiende que se trata de una maniobra previa al diseño de un sistema de financiación singular para Cataluña, el llamado por ella cupo. "Primero asumimos su deuda y a continuación se salen del sistema de financiación".