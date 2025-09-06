El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha advertido de que el año judicial para el PSOE no empezó este viernes sino que lo hará "este miércoles cuando veamos sentada en los juzgados a Begoña Gómez", y seguirá con otras causas como las del propio fiscal general del Estado o la del caso Koldo y los "hijos políticos de Santos Cerdán".

Así se ha pronunciado en un acto en Pamplona donde ha abierto el curso político del PP en Navarra, en cuyo Gobierno regional -ha dicho- "todo huele a podrido" y cuya presidenta, María Chivite, es "el epicentro y como mínimo la consentidora", además de ser muy crítico con las posibles repercusiones de la investigación en torno al socialista navarro Santos Cerdán.