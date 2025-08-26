La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha culpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que varias autonomías gobernadas por su partido pidieran al Estado en la noche del 15 de agosto medios en "cantidades increíbles" contra el fuego pese a que ya estaban trabajando de forma "absolutamente coordinada".

En su comparecencia este martes en el Senado, a petición del PP, Robles ha detallado los mensajes enviados desde la Xunta de Galicia, Extremadura y Castilla y León a partir de las 20.42 horas de la noche, justo después de que Feijóo pidiese más refuerzos del Ejército, más allá de la Unidad Militar de Emergencias (UME).