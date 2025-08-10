Entrevista al vicepresidente valenciano Gan Pampols

Casi monacal, el despacho improvisado de Gan Pampols en el antiguo hospital de la Cigueña donde ha alumbrado el plan Endavant, ofrece algunas pistas. Sobre la mesa, mueve su ejército invisible sobre un gran mapa de las comarcas valencianas. Definitivamente, el teniente general retirado no es de este mundo: cita a los clásicos y viejos mariscales, exhibe su preocupación sobre asuntos globales y exhibe un libro sobre cambio climático de Juan Romero y Ana Camarasa. Ha estado ‘al filo de lo imposible’ en sus aventuras polares. Tan al filo como la posibilidad de aplicar un plan que tiene al Gobierno en contra.