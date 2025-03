El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no ha cambiado de opinión respecto a su apoyo al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en relación a su gestión de la dana: "Todo en su momento y de momento no hay ninguna novedad que me haga cambiar de opinión".

El presidente del PP ha contestado a esta pregunta sobre Mazón al final de la rueda de prensa convocada en el Congreso de los Diputados tras la reunión que ha mantenido en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la seguridad en Europa y el gasto en Defensa.