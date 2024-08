Nada más finalizar su discurso, el ex presidente Puigdemont ha abandonado el escenario y no se le ha vuelto a ver. Los Mossos d’Esquadra, que esperaban detenerle antes del pleno de investidura, no le han localizado y se ha activado una operación jaula en Barcelona. Los líderes de Junts han accedido al Parlament en una comitiva sin el expresident Carles Puigdemont, al que no se ha visto tras su discurso.