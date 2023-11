La portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha lanzado una advertencia al candidato a la investidura Pedro Sánchez. Al partido de Carles Puigdemont no le ha gustado el discurso de Sánchez porque ha hablado de perdón y no de Justicia en lo referente a la ley de amnistía y el negociador del PSOE, Santos Cerdán, se ha tenido que reunir con la portavoz de Junts para limar estas tiranteces. "Con nosotros no pruebe a tentar la suerte, porque no le funcionará. Su discurso no ha sido un discurso valiente", le ha espetado Nogueras a Sánchez.