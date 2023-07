La cuenta atrás está en marcha. Ha arrancado una de las campañas más vertiginosas de los últimos tiempos. Los españoles están llamados a elegir gobierno en pleno verano y el aspirante del PP, Alberto Núñez Feijóo, parte como el favorito según las encuestas. Él se muestra confiado y seguro de que no sale ya a ganar, sino a aglutinar voto por su derecha y por el centro para lograr una mayoría lo suficientemente gruesa para no depender de Vox. En una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y el Grupo Prensa Ibérica Feijóo, explica sus planes para sus tres primeros meses de gobierno, se compromete a no permitir una involución en derechos impulsada por el partido de Santiago Abascal y apuesta por retomar los pactos de Estado en la siguiente legislatura con un PSOE sin Pedro Sánchez. Además, da cuenta de su criterio sobre la mesa de diálogo con Cataluña o la política exterior en Marruecos o Ucrania.