El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido hoy explicaciones a Núñez Feijóo por su reunión con la asociación mayoritaria de los fiscales y no ha querido dedicar "ni un segundo" a hablar de una polémica, la de su presencia en los actos de celebración del 2 de mayo, que, según ha dicho, "se ha puesto de manera artificial encima de la mesa". "Lamento decepcionar a los crispadores y a los que se inventan mentiras para generar lío", ha dicho. A continuación, ha calificado de "gravísimo" el hecho de que el líder de la oposición se reúna "a oscuras, de manera clandestina" con un parte del poder judicial. "Se ve muy a las claras por qué no puede renovar el CGPJ y el TC, porque quiere seguir maniobrando en la oscuridad con el poder judicial", ha dicho. Por su parte, el presidente del PP ha explicado que acudió a la reunión invitado por la asociación de fiscales y que se trató de un encuentro "correcto e institucional". "Les he transmitido que creo en la independencia de los fiscales y que no nombraré jamás a un fiscal general del Estado que forme parte de mi Gobierno", ha añadido.