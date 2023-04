El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que "no haga demagogia con los incendios forestales" y le ha solicitado "respeto hacia los territorios y la inteligencia de los ciudadanos". "No se puede ir a una comunidad en la que gobierna el PP y decir que el problema es la negligencia y la falta de medios", ha explicado, y después ir a un a una donde gobierna el PSOE y “decir que son consecuencia del cambio climático y los incendiarios". Para Feijóo "no es razonable que un presidente del Gobierno haga una diferenciación entre el color político del lugar dónde se producen los incendios".