Reconfortado por el paso atrás de Argelia en sus amenazas comerciales tras el cierre de filas de la Unión Europea con España, Pedro Sánchez acusa ahora de desleal con su país al Partido Popular. El presidente del Gobierno señala a Feijoo por "jalear esa presión" y afirma que "para eso no hacía falta echar a su líder", en referencia a Pablo Casado, ya que "son el PP de siempre". Para el presidente del Partido Popular "ha tenido que venir la Unión Europea a arreglar nuestros destrozos", ya que entiende que lo de Argelia es el resultado del volantazo del presidente del Gobierno en su relación con Marruecos. "Sánchez nos dijo que iba a arreglar los problemas con Marruecos y no solamente no ha arreglado los problemas con Marruecos sino que ha estropeado nuestra relación con Argelia", lo que causa, según el líder del PP, la mayor crisis diplomática y comercial que se recuerda con uno de sus socios estratégicos "a razón de poner en riesgo 2.000 millones de euros de exportaciones de nuestras empresas y 4.800 millones en el ámbito del suministro del gas", asegura el dirigente popular. Comercio e inversiones que Argel niega haber bloqueado. En un comunicado oficial asegura que va a cumplir con todos sus compromisos ante la Unión, su principal socio comercial, y denuncia que Bruselas se habría precipitado en su apoyo a España tras la reunión de este viernes. Para Argelia los 27 países europeos representan casi el 47 por ciento del total de sus transacciones económicas.