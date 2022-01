Faltaban las protagonistas al inicio del acto; no se veía ni una sola vaca en el campo. Minutos después han ido llegando animadas por su ganadero y una buena cantidad de comida. Una vez organizadas y todas en su sitio, Casado frente al micrófono vuelve a pedir el cese de Garzón y muestra su apoyo a todo tipo de ganadería. Anuncia que seguirá con su recorrido por explotaciones ganaderas en Castilla y León, pero antes de marcharse no se ha olvidado de visitar una carnicería. Los populares redoblan la campaña contra el ministro y el Gobierno, también con un vídeo en redes sociales titulado "Más ganadería, menos comunismo", imitando el lema electoral de Díaz Ayuso y en el que no aparecen explotaciones intensivas.