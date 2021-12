El presidente del PP, Pablo Casado, ha tendido la mano al Gobierno para una ley de pandemias. Ha recordado a Pedro Sánchez que él es “el único responsable en materia epidemiológica” y le ha pedido que no use a las comunidades autónomas como “escudos humanos”, en referencia a la conferencia de presidentes convocada para esta tarde. “España ante la mayor calamidad de la humanidad en los últimos cien años ha resistido, no se ha rendido y está avanzando”, le ha contestado el presidente del Gobierno. Sánchez ha aconsejado al jefe de la oposición que durante los próximos días “merecidos” de descanso “reflexione, medite, abandone el insulto la crispación la bronca y tome el camino de la educación, la urbanidad y el respeto”.