Dicho y hecho. Hoy modificarán el impuesto de plusvalía, según fuentes ministeriales, se adecuará a la sentencia del Tribunal Constitucional que lo tumbó hace dos semanas. Consideraba que su sistema de cálculo era ilegal. Por eso, María Jesús Montero trabaja nuevos coeficientes. Si se vende un inmueble con pérdidas, el contribuyente no tendrá que pagar. Pero, si se hace ganando, ahora Hacienda dará dos opciones para el pago. Basándose en el valor catastral, y en los nuevos coeficientes, o pagando una tasa sobre la diferencia entre el precio que se pagó cuando se compró y el que se ingresa en la venta. Como hay un vacío legal, el nuevo impuesto no será retroactivo. Esto significa que quienes hayan vendido su casa entre el pasado 26 de octubre y la entrada vigor de la nueva norma, no van a tener que pagar ningún impuesto municipal. Con esta reforma los ayuntamientos no sufrirán un gran agujero en sus arcas. Además, tendrán 6 meses para adaptar sus ordenanzas fiscales a la nueva regulación.