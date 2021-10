El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto por cuarta vez a La Palma tras la erupción del volcán hace 24 días. Y su visita no se ha visto acompañada de buenos presagios. Al revés. Tras su encuentro con los científicos que siguen paso a paso la evolución del suceso, no le ha quedado otra opción que trasladar personalmente una inquietante última hora: "Las noticias del comité científico son que la actividad del volcán no cesa. Y que no se prevé reducción en los próximos días", ha dicho.