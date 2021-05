El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy que le produce "mucha pena" las aglomeraciones vistas este fin de semana en las calles. "Si ahora no hay plan B y hemos pasado al plan C del caos, el único responsable es el Gobierno de España. Las CCAA han hecho lo que han podido, los tribunales superiores más de lo que deberían y el Supremo hará más de lo que le compete. La irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez cuesta vidas y España no merece este caos", ha dicho durante la clausura del acto 'Europa: retos de la nueva era', organizado por el PPE para conmemorar el Día de Europa.