El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado desde Senegal la decisión de Alemania de ir a comprar la vacuna rusa Sputnik. "No hay ningún país que se oponga a la compra de Sputnik. Lo que hemos dicho desde el principio en la Unión Europea es que aquellas vacunas que vayamos a suministrar a los europeos tienen que contar con la homologación de la EMA. Por tanto si Sputnik tiene la homologación de la Agencia Europea del Medicamento evidentemente será una de las vacunas que incorporemos al dosier de vacunas, no solamente en Alemania sino en todos los países de Europa. Pero se tiene que producir esa homologación y esa homologación aún no se ha dado", ha explicado.