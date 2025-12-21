Secciones

Sara Fernández

Bombos calentando y largas colas a las puertas del Teatro Real para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

Los más devotos de la lotería de Navidad llevan días a las puertas del Teatro Real para poder asistir al sorteo más especial del año. Mientras, en el interior se ultiman los preparativos para que mañana, a partir de las 9:00 horas, no haya ningún sobresalto y la suerte llame a miles de puertas.

