Sara Fernández

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Vance, a un manifestante con una bandera de México: “Si amas México, vete allí, te pago el billete”

l vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, respondió este jueves a un manifestante que interrumpió su discurso en la convención de medio mandato del Partido Republicano en Dallas mientras ondeaba una bandera mexicana, un episodio que aprovechó para reivindicar el nacionalismo estadounidense y cargar contra la izquierda.

"Si amas tanto México, vete allí. Yo te pago el billete de avión", dijo Vance después de que el manifestante mostrara la bandera mexicana durante su intervención.