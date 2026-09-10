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Al menos cinco muertos y más de 80 desaparecidos en el incendio de un ferry en Filipinas

Al menos cinco muertos y más de 80 desaparecidos en el incendio de un ferry en Filipinas

Lucía Feijoo Viera

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Al menos cinco muertos y más de 80 desaparecidos en el incendio de un ferry en Filipinas

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Al menos cinco personas han fallecido tras el incendio de un ferry cerca de Palawan, uno de los destinos más turísticos de Filipinas. 43 personas han sido localizadas en las últimas horas y más de 80 continúan desaparecidas. El ferry, con 117 pasajeros y 17 tripulantes a bordo, había zarpado de Baseco, en Manila, y se dirigía a Coron. Se está investigando la causa del incendio mientras continúan las tareas de búsqueda de supervivientes.

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