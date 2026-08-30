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Delcy Rodríguez defiende el acuerdo con Trump e insiste en que el petróleo seguirá siendo propiedad de Venezuela

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Sara Fernández

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Al caer la noche del sábado, y con parte del país a oscuras como consecuencia de un nuevo corte de energía, las televisiones que pudieron encenderse y los teléfonos debidamente cargados pudieron seguir la intervención de Delcy Rodríguez. La "presidenta encargada" intentó fijar la posición del Gobierno provisional sobre el acuerdo con Estados Unidos que le permitirá a ese país tener el control de 22% de las reservas venezolanas, lo que representa unos 65.000 millones de barriles de petróleo. "Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital y tecnología para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones". Más información

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