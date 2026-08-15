Javier Vendrell Camacho

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Trump asegura que declarará el estrecho de Ormuz "territorio de EEUU" tras "derrotar a Irán"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que planea declarar el estrecho de Ormuz un "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán", elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y se acerca el vencimiento del alto el fuego pactado en junio. Más información