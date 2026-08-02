Javier Vendrell Camacho

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Trece fallecidos al caer una avioneta en Perú, dos de ellos españoles

Trece personas, entre ellos 11 turistas, fallecieron este sábado al sur de Perú al estrellarse la avioneta en la que sobrevolaban sobre las Líneas de Nazca, uno de los principales atractivos turísticos de la región Ica, un día después de una tormenta de arena en la zona.