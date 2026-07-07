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Rescatados 16 menores que iban en una barcaza frente a las costas de Malta

Rescatados 16 menores que iban en una barcaza frente a las costas de Malta

Lucía Feijoo Viera

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Rescatados 16 menores que iban en una barcaza frente a las costas de Malta

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Un barcaza con 16 menores, entre ellos un bebe de un año, fue auxiliada por un pesquero procedente de Santa Maria La Scala, una aldea del municipio de Acireale, en Sicilia, que localizó la embarcación en peligro frente a las costas de Malta y les proporcionó agua y comida y permaneciendo en la zona hasta la llegada de la Guardia Costera italiana.

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