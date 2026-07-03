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Así es el McDonald's convertido en hospital tras los terremotos en Venezuela

Así es el McDonald's convertido en hospital tras los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

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Así es el McDonald's convertido en hospital tras los terremotos en Venezuela

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PI STUDIO

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Los restos de un restaurante McDonald’s en Caraballeda, estado La Guaira, fueron acondicionados por médicos, paramédicos y trabajadores del establecimiento para funcionar como un centro asistencial provisional, donde atienden a heridos y damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio, así como a rescatistas y voluntarios que han resultado lesionados durante los nueve días de labores de búsqueda entre los escombros. El espacio también cuenta con equipos médicos, medicamentos y un área destinada a la atención veterinaria de animales afectados por la emergencia.

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