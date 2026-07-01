Lucía Feijoo Viera

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El volcán Etna sigue en erupción: así avanza la impresionante colada de lava

El monte Etna, el volcán activo más alto de la placa europea, situado en la isla de Sicilia (sur de Italia), continúa bajo un estricto protocolo de vigilancia con alerta naranja para la aviación y amarilla para la población, ante una constante actividad eruptiva en sus cotas más altas. El último aviso para la aviación (VONA), emitido el martes por el Observatorio del Etna del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) italiano, ratifica el nivel naranja —el segundo más alto de la escala aeronáutica— al confirmar que el flujo de lava sigue alimentado por una boca eruptiva localizada a 3.030 metros de altitud.