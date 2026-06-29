Lucía Feijoo Viera

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Imágenes aéreas muestran la destrucción del doble terremoto en La Guaira, Venezuela

Imágenes grabadas con un dron este domingo muestran la magnitud de la destrucción en La Guaira, el estado venezolano más afectado por los dos terremotos registrados el pasado miércoles. Las grabaciones revelan decenas de edificios completamente derrumbados y convertidos en montañas de arena y escombros en esta zona costera situada a unos 40 kilómetros al norte de Caracas. El balance provisional de fallecidos se acerca ya a las 1.500 personas, mientras continúan llegando equipos internacionales de rescate para apoyar las labores de búsqueda.