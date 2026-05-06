Rescatados en Wisconsin más de 1.000 beagles destinados a la experimentación animal
Dos protectoras han rescatado a más de 1.000 beagles destinados a la experimentación animal. Los han comprado para salvarlos de una muerte asegurada en condiciones, casi siempre, agónicas. Estos perros estaban en uno de los mayores criaderos de Estados Unidos, que durante más de 60 años se ha dedicado a reproducir perros para laboratorios. En medio de protestas e investigaciones por maltrato, un compromiso legal obligará ahora a la compañía a dejar de operar en julio.
