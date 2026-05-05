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Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua: "Ellos saben qué no hacer"

Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua: "Ellos saben qué no hacer"

Lucía Feijoo Viera

Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua: "Ellos saben qué no hacer"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este martes a aclarar qué acciones de Irán constituirían una violación de la actual tregua entre ambos países y afirmó que Teherán sabe cuáles son los límites que no deben pasar. Preguntado en el Despacho Oval sobre qué podría precipitar un fin del alto el fuego, Trump se limitó a decir al reportero: "Te enterarás, porque yo te lo haré saber".

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