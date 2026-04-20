Sara Fernández

Un hombre mata a ocho niños de entre uno y catorce años en un tiroteo en Lousiana

Todo ha ocurrido a primera hora del día en la localidad de Shreveport, en un barrio residencial de esta localidad del Estado sureño de Lousiana. Una discusión en una vivienda y un hombre ha comenzado a disparar... Primero allí, luego en otras dos casas más. Ha alcanzado a diez personas, 8 de ellas niños de entre uno y 14 años. Los ocho, muertos. Hay también dos mujeres heridas grave. Un "altercado doméstico", explica la Policía local. Algunas de las víctimas, confirma, eran "descendientes del agresor" y único tirador, apuntan las investigaciones preliminares. El individuo ha robado un coche y ha huido, aunque, las primeras informaciones avanzan que las autoridades lo han abatido. En lo que llevamos de año se ha superado ya los 3000 fallecidos por arma de fuego en Estados Unidos. Cada año, sin contar suicidios, la media es de 20.000, casi 2000 de ellos, menores de edad. Los tiroteos en masa superan los 600 anuales. Más información